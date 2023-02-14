Мраморное море внезапно отступило от берегов в Стамбуле. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 11:16, 14 февраля 2023
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- Обновлено: 11:18, 14 февраля 2023
CentralAsia (CA) - Мраморное море отступило в Стамбуле на 15–20 метров. Очевидцы опубликовали фото и видео произошедшего в соцсетях. Обсерватория Кандилли объяснила, что это не связано с землетрясениями, которые недавно произошли в Турции. По их мнению, это стало результатом перепадов давления, передает турецкий телеканал NTV.
В ночь на 6 февраля произошли разрушительные для Турции и Сирии землетрясение. Конфедерация предпринимателей и представителей деловых кругов Турции оценила ущерб экономике в $84 млрд.
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