В эпицентре землетрясения в Турции нашли уцелевший город, где не рухнуло ни одно здание. Мэр объяснил, почему так произошло

Оккеш Эльмасоглу.

CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Хатай, которая оказалась одной из самых пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции, нашли город, где не обрушилось ни одно здание. Об этом турецкому телеканалу ТВ5 рассказал мэр города Эрзинь Оккеш Эльмасоглу.

По словам мэра, Эрзинь с населением 42 тыс. человек не только уцелел, но и избежал человеческих жертв. Ни один местный житель в результате землетрясений не погиб. «У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений», - сказал Эльмасоглу.

При этом находящиеся поблизости города Османие (в 20 км севернее), Хатай (110 км южнее) и другие серьезно пострадали от природной стихии.

Эрзинь

Градоначальник объяснил данный факт тем, что он решительно запрещал любые нарушения стандартов строительства. Эльмасоглу подчеркнул, что он не разрешал строить без лицензии даже своим родственникам, а строительные нормы в воздвигаемых зданиях детально проверяются. Строители и жители города ругали его за эту непримиримость, но 44-летний мэр не уступил давлению.

«У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста», - сказал Эльмасоглу.

Оккеш Эльмасоглу был избран мэром города от Народно-республиканской партии на местных выборах 31 марта 2019 года. Эльмасоглу сам родился и вырос в Эрзине. После окончания университета и службы в армии он вернулся в родной город, где и дослужился до должности мэра.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.