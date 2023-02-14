Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара

CentralAsia (CA) - Военные США подняли со дна Атлантического океана остатки сбитого шара КНР у побережья Южной Каролины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщается на сайте Белого дома.

«Нам удалось извлечь некоторые обломки, часть электроники и даже несколько элементов каркаса со дна Атлантического океана. Все это о многом нам расскажет, и мы прямо сейчас изучаем их», — сказал он.

Кирби уточнил, что информация, связанная с воздушными шарами, довольно «чувствительная», из-за чего он не может раскрывать все подробности. Он заявил, что США продолжат следить за ситуацией. По словам представителя администрации, президент Джо Байден дал «феномену» воздушных шаров «очень высокий приоритет».

Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет. 4 февраля, когда аппарат пролетал над Атлантическим океаном в паре десятков километров от побережья Южной Каролины, американские истребители сбили его.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США. Как писал Bloomberg, американские власти полагают, что китайский зонд является частью более масштабной шпионской программы КНР, так как их зонды и прежде попадали в воздушное пространство США.

Пекин же говорил, что аппарат применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. В китайском МИДе заявили, что оставляют за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения аэростата.

После появления первого шара были сбиты еще три объекта — два в США (над Аляской и озером Гурон) и один в Канаде. Кому принадлежали аппараты, не уточняется. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключил, что неопознанные летающие объекты, уничтоженные американскими военными, могут иметь внеземную природу. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.