Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 37 тысяч

CentralAsia (CA) - Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло по меньшей мере 37 457 человек, сообщает Аljazeera.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека, в то время как на северо-западе Сирии, по данным ООН, число погибших достигло 5814.

По данным ООН в Сирии общее число погибших составляет 5814 человек, в том числе 4400 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, 1414 человек погибли в контролируемых правительством районах Сирии, сообщает Минздрав страны.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.