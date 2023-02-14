В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,6

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане произошло небольшое землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС

«На территории Узбекистана 14 февраля в 05:48 произошло землетрясение. Эпицентр находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Координаты землетрясения: 38,22 градуса северной широты, 66,36 градуса восточной долготы. Магнитуда составила 3,6, глубина – 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 417 км в юго-западном направлении», – отметили в МЧС.