Учения ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Кыргызстане

Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) - Учения «Нерушимое братство», от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Кыргызстане. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции»,— рассказал он. Даты проведения учений не приводятся.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о «нецелесообразности» проведения в стране учений «Нерушимое братство-2023».

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