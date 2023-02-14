Самые сильные землетрясения 20 века. Фото

Землетрясение в Ашхабаде, СССР, 1948 год

CentralAsia (CA) - В 20 веке произошли 6 землетрясений, которые унесли жизни более 725 тысяч человек. Об этом пишет издание «Риамо».

Землетрясение в провинции Ганьсу, Китай, 1920 год

Землетрясение в провинции Ганьсу, Китай, 1920 год

В Китайском уезде Хайюань, входившее в те годы в состав провинции Ганьсу, 16 декабря 1920 года землетрясение унесло жизни порядка 270 тысяч человек. Движение плит вызвало много разломов и оползней, сила толчков достигала 7,8 балла и выше.

После первого сильного удара последовали еще толчки, которые были настолько мощными, что массовые разрушения охватили около 3,8 тыс. кв. км. Сейсмические колебания от этого землетрясения ощущались на территории площадью более 4 млн кв. км.

Землетрясение в регионе Канто, Япония, 1923 год

Землетрясение в регионе Канто, Япония, 1923 год

Магнитуда землетрясения в Японии 1 сентября 1923 года составила 8,3 балла, и эта катастрофа почти полностью разрушила Токио и Йокогаму. Эпицентр землетрясения находился в 90 км от Токио. Официальное число погибших— 142 тысячи, ещё 40 тысяч числятся пропавшими без вести, свыше миллиона остались без крова, общее число пострадавших составило около 4 миллионов.

В истории Японии это землетрясение стало самым разрушительным.

Землетрясение в Ашхабаде, Туркменистан, 1948 год

Землетрясение в Ашхабаде, СССР, 1948 год

В ночь на 6 октября 1948 года землетрясение магнитудой 7,3 балла началось в Ашхабаде. Очаг находился на глубине 18 км под самим городом. Пострадали соседние районы и города Ирана. Число жертв этой катастрофы точно неизвестно, по разным версиям, в Ашхабаде и близлежащих районах погибло больше 40 тысяч человек. Около 10 тысяч человек было тяжело ранено.

Землетрясение в Вальдивии, Чили, 1960 год

Землетрясение в Вальдивии, Чили, 1960 год

Одно из самых мощных землетрясений в истории человечества произошло в Чили 22 мая 1960 года. Магнитуда составила 9,5 баллов, а толчки ощущались на территории в 200 тыс. кв. км. Землетрясение вызвало цунами с 10-метровыми волнами, которые достигли берегов Японии и Филиппин.

Число жертв при этом было значительно меньше, чем при других подобных катастрофах – погибли около 6 тысяч человек и большинство от цунами.

Землетрясение в Таншане, Китай, 1976 год

Землетрясение в Таншане, Китай, 1976 год

Масштабное по количеству жертв и разрушениям землетрясение произошло в Китае 28 июля 1976 года. По официальным данным властей КНР, количество погибших составило 242 тыс. человек. Магнитуда составила 7,8 балла, и первый же удар уничтожил 90% всех построек.

Здесь трагедия произошла ночью, когда все спали. К тому же несколько афтершоков похоронили под завалами рабочих, которые их разбирали. Эти повторные толчки продолжались до 1 августа и всего их насчитывалось около 130.

Землетрясение в Спитаке, Армения, 1988 год

Землетрясение в Таншане, Китай, 1976 год

В СССР в 20 веке произошло еще одно страшное землетрясение. 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР в городе Спитак природная катастрофа унесла жизни 25 тыс. человек. Последствия толчков охватили почти 40% территории Армении, 140 тыс. человек получили увечья и стали инвалидами, 514 тыс. остались без жилища.

Спитак находился в эпицентре землетрясения магнитудой 6,8 баллов, 58 сел, находившихся рядом, были полностью разрушены. От серии подземных толчков пострадали 321 город и населенные пункты.

Последствия катастрофы задели малонаселенные местности.