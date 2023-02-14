Напавшего с топором школьника в Казахстане задержали ученики и учителя

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Вооруженного кухонным ножом и топором девятиклассника, который ранил трех учеников в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, задержали школьники и учителя, сообщил первый замглавы МВД Марат Кожаев, передает Informburo.kz.

«Сейчас двое детей находятся в больнице, у них состояние стабилизировалось, один направлен домой после осмотра. Сейчас возбуждено уголовное дело», — добавил замминистра.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 УК Казахстана (покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемый находится в изоляторе.

Кожаев сообщил, что в день нападения на учеников в школе Петропавловска на первом этаже находилась охранник-вахтёр 1959 года рождения.

«В помещении и на прилегающей территории школы имеются 42 камеры видеонаблюдения, имеется пять тревожных кнопок, выведенных к ТОО "СА Bars next". У школы имеются договоры с физическими лицами. 13 февраля 2023 года на первом этаже школы находилась охранник-вахтёр 1959 года рождения», – сказал он.

Инцидент произошел 13 февраля до начала уроков. Пострадали два мальчика и девочка — ученики девятого и десятого классов. Глава областного управления образования Назир Жашибеков сообщил, что детей на входе в школу не обыскивают, нападавший зашел в туалет и вышел оттуда с ножом и топором.

По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. С октября прошлого года подросток находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы. По словам Кожаева, его выписали через месяц с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения