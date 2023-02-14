ОДКБ: НАТО увеличило численность сил на Восточном фланге в 2,5 раза

CentralAsia (CA) - Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), утверждает начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, с февраля 2022 года численность сил НАТО на Восточном фланге выросла в 2,5 раза, до 33 тыс. человек, из которых 15 тыс. — американские военные.

«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряжённая. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов»,— заявил Сидоров на пресс-конференции.

Генсект НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс готовился к вооруженному конфликту в Украине с 2014 года. На этом фоне НАТО, в частности, нарастило численность сил быстрого реагирования до 40 тыс. В 2022 году сообщалось о планах увеличить их количество до 300 тыс. В январе НАТО объявило, что расширит боевые группы на восточном фланге до бригад.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.