В оппозиции Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

CentralAsia (CA) - Лидер правой оппозиционной «Хорошей партии» Турции Мерал Акшенер во время инспекции в пострадавшей от землетрясений провинции Хатай призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам, сообщает газета T24.

Как отмечает издание, необходимость найти жилье пострадавшим от подземных толчков выявила проблему повышения арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам. Как следует из ответа министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума на запрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, в 2022 году иностранцам продали в общей сложности более 75 тыс. объектов недвижимости, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 70,8 тыс. были жилыми домами и офисами, а 4 тыс. — участками земли, в том числе виноградниками.

Площадь основной части недвижимого имущества, проданного иностранцам, за год достигла 8,3 млн кв м.

Отмечается, что в прошлом году недвижимость покупали граждане 159 стран. При этом больше всего приобрели россияне — 17 143 объекта. Затем идут граждане Ирана (9023), Ирака (6409), Германии (3211) и Украины (2593).

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд. По последним данным количество жертв в обеих странах превысило 37 тыс. В Турции погибли 37 457 человек, разрушено более 25 тыс. зданий. Ткм временем в Сирии общее число погибших достигло 5814.