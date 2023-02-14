В Туркменистане уволили двоих вице-премьеров после срыва поставок газа в Узбекистан

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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел серию перестановок в топливно-энергетическом комплексе республики. В частности, в отставку отправлены два вице-премьера — Шахым Абдрахманов, курировавший нефтегазовый комплекс, и Чарымурад Пурчеков, отвечавший за электроэнергетику, строительство и промышленность, передает «Фергана».

Новым вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль, стал Аширгулы Беглиев, ранее занимавший пост советника президента по нефтегазовым вопросам. Пост вице-премьера по электроэнергетике, строительству и промышленности занял Баймурад Аннамамедов, который ранее работал министром промышленности и строительного производства.

Издание Neftegaz.ru считает перестановки в ТЭК Туркменистана «ожидаемыми» и связанными с возникшими в январе текущего года проблемами на месторождении «Галкыныш», которые привели к срыву поставок газа в Узбекистан. Проверка Генпрокуратуры показала, что, по предварительным подсчетам, только за шесть дней вынужденного простоя поставок газа в соседнюю республику сумма ущерба составила $59,7 млн.

В связи со сбоями в поставках газа ранее были арестованы шесть сотрудников «Туркменгаза», в том числе начальник Управления материально-технических ресурсов и комплектации (УМТРиК) Шохрат Аждаров и и.о. начальника объединения «Туркменгазакдырыш» («Туркментрансгаз») Шохрат Чопанов, а глава «Туркменгаза» Батыр Аманов получил строгий выговор от Сердара Бердымухамедова.