Премьер-министр Монголии встретился с министром иностранных дел Республики Корея Пак Джином

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в рамках своего официального визита в Южную Корею встретился в Сеуле с министром иностранных дел этой страны Пак Джином.

Л. Оюун-Эрдэнэ выразил удовлетворение встречей с главой МИД Южной Кореи после его официального визита в Монголию в 2022 году, а также укреплением и развитием «Стратегического партнерства» между двумя странами, активизацией торгово-экономического сотрудничества между Республикой Корея и Монголией и выразил благодарность за заботу о практической реализации соответствующих мер в сфере поддержки обмена гражданами.

Он напомнил, что правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» в целях развития туризма, и рассказал о работе над привлечением одного миллиона иностранных туристов в страну.

Как рассказал Л.Оюун-Эрдэнэ, в ходе его визита состоится церемония открытия «Года посещения Монголии» в Республике Корея и будет проведено мероприятие «Добро пожаловать в Монголию».

Премьер-министр выразил уверенность, что стороны будут более тесно сотрудничать для предоставления визовых льгот гражданам Монголии и создания условий для взаимных безвизовых поездок в будущем на основе принципа равноправия граждан двух стран.

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин, как и глава правительства Монголии, выразил удовлетворение тем, что премьер Монголии начал свои визиты высокого уровня в зарубежные страны в 2023 году с Республики Корея. Пак Джин выразил уверенность в том, что это будет практичный и плодотворный визит, направленный на укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Он также отметил, что лично работает над активизацией диалога между министерствами юстиции и министерствами иностранных дел двух стран с целью облегчения условий взаимных поездок граждан Монголии и Республики Корея и надеется увидеть реальные результаты этой работы в ближайшее время.

Стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества на региональной и международной аренах.

Отметив, что Пусан является вторым по величине городом в Южной Корее и городом, который посещают многие монголы, министр Пак Джин попросил Монголию поддержать Пусан в конкурсе на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2030.

Л.Оюун-Эрдэнэ выразил уверенность в том, что правительство Республики Корея успешно примет Всемирную выставку ЭКСПО-2030 в случае. Если выбор падет на Пусан, а Монголия его поддержит.

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