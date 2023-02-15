Оюун-Эрдэнэ встретился с министром управления персоналом Кореи Ким Сын Хо

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай находится с официальным визитом в Республике Корея. В первый день своего визита премьер-министр встретился с министром управления персоналом Кореи Ким Сын Хо.

Выразив удовлетворение непрерывным развитием отношений между Монголией и Кореей в социально-экономической сфере за последние 30 лет и их продвижением к «стратегическому партнерству», премьер-министр подчеркнул свое стремление углублять и обогащать двусторонние политические связи экономическими контента, поддерживать обмены между людьми и расширять сотрудничество в укреплении управления человеческими ресурсами государственных служб.

«Правительство Монголии уделяет особое внимание повышению этики и ужесточению дисциплины путем оценки деятельности государственных служащих в соответствии со своим планом действий (2020-2024 годы). В этой связи я рад возможности перенять опыт Южной Кореи по внедрению принципов системы заслуг на государственной службе и повышению дисциплины и подотчетности государственных служащих, а также поддерживать плодотворное сотрудничество в этом вопросе», — подчеркнул Премьер-министр.

В ответ министр управления персоналом Кореи Ким Сын Хо отметил, что тот факт, что премьер-министр Монголии начинает свои зарубежные визиты с Южной Кореи, в частности, проводит свою первую беседу об управлении человеческими ресурсами на государственной службе, является демонстрируя большое значение, которое правительство Монголии придает реформам государственной службы.

Кроме того, министр Ким Сын Хо подчеркнул, что Министерство управления персоналом Кореи и Секретариат Кабинета министров правительства Монголии эффективно сотрудничали в течение последних четырех лет, и выразил большую заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества двух стран в построении дееспособность государственной службы.

Стороны договорились активизировать сотрудничество наших двух стран в обеспечении лидерства в кадровых ресурсах государственной службы, переподготовке и привлечении основных государственных служащих на курсы специализации, а также проведении исследований и обмене опытом в области управления человеческими ресурсами государственной службы.

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