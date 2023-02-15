ЦБ Монголии выпустил мобильное приложение для предотвращения подделки банкнот

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии представил новое приложение для смартфонов, чтобы предотвратить подделку банкнот национальной валюты и обеспечить осведомленность и информацию для широкой общественности и детей.

Простое в использовании приложение с монгольской и английской версиями доступно для загрузки в операционных системах iOS и Android и содержит интересную познавательную информацию о функциях защиты банкнот. Кроме того, это приложение состоит из 3 основных частей: обучение, работа в реальной сфере и проверка полученных знаний.

При использовании этого когнитивного приложения вы можете наклонять телефон из стороны в сторону, перемещать его вверх и вниз против света и использовать ультрафиолетовый свет на экране, чтобы в увлекательной игровой форме узнавать об элементах безопасности.

В последние годы Банк Монголии модернизировал свои функции безопасности до высокого уровня технологий для предотвращения подделки банкнот, поэтому приложение было разработано и введено в действие для предоставления общественности информации по этому аспекту и помощи в отличии банкнот от подделки.

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