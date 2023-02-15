Представители монголо-корейских бизнес-организаций провели деловую встречу в Сеуле

CentralAsia (MNG) - Официальный визит премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая в Республику Корея продолжается во 2-й день.

Сегодня представители монголо-корейских деловых организаций провели деловую встречу. С южнокорейской стороны приняли участие представители более 20 крупных компаний, включая Kbank, KT group, Samsung C&T, Hyandai E&C, Daewoo E&C, Shinhan Financial group, Seol Asan medical center, Seoul National University Hospital, Emart и Highland.

С монгольской стороны участвовали представители группы MCS, группы Таванбогд, группы Moннис, холдинга Шунхлай, группы Алтан жолоо, компании G-Mobile, ООО UB cap. В ходе встречи было отмечено, что отношения между монголо-корейским правительством, частным сектором и гражданами выходят на новый этап.

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