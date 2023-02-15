Монголия поддержала заявку Южной Кореи на Всемирную выставку

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии заявил во вторник, что Монголия поддерживает заявку Южной Кореи на проведение Всемирной выставки в южном городе Пусан в 2030 году, поскольку это принесет пользу всем азиатским странам региона.

«Правительство Монголии поддерживает усилия Южной Кореи по проведению Всемирной выставки 2030 года», — заявил премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на форуме, совместно организованном бизнес-лобби двух стран.

«Южная Корея стала экономическим центром в мире, и чем больше будет процветать Южная Корея, тем выгоднее она будет для всех азиатских стран», — сказал он на Южнокорейско-монгольском бизнес-форуме.

На этой неделе Оюун-Эрдэнэ будет находиться с официальным пятидневным визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой и другими правительственными чиновниками.

Назвав Пусан «хабом, который мог бы соединить его страну с Тихим океаном», Оюун-Эрдэнэ выразил надежду на углубление сотрудничества и обменов с Южной Кореей в сфере бизнеса и инвестиций.

Он отметил, что Монголия открывает свою авиационную отрасль и продвигает различные проекты в области железнодорожной инфраструктуры, области, которые можно обсудить для делового партнерства.

Участники форума также обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес, в том числе цепочки поставок полезных ископаемых и ресурсов, сообщила Корейская торгово-промышленная палата, одна из организаторов мероприятия.

Среди участников были высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и заместитель министра торговли Южной Кореи Чон Дэ Чжин.

Бизнес-форум прошел впервые за пять лет.

источник: Yonhap News Agency

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