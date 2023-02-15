В Венгрии завершают съемки венгерско-британско-монгольского фильма «1242: Ворота на Запад»

CentralAsia (MNG) - Съемки первого венгерско-британско-монгольского совместного производства «1242: Ворота на Запад» Петера Сооса завершились в Венгрии 13 февраля 2023 года.

Фильм, созданный Корнелом Сипосом через Nyugat Kapujában Kft, является одним из самых дорогих исторических фильмов, поддерживаемых Национальным институтом кино Венгрии (NFI), и на него распространяется венгерская схема скидок в размере 30%.

История, написанная Ароном Хорватом и Джоан Лейн, разворачивается во время великих монгольских вторжений в Европу, когда военачальник Чингисхана Батый был отброшен венгерским замком и духовным человеком.

«Меня всегда восхищало монгольское вторжение в Европу, и идея снять фильм об этом историческом событии была моей личной целью. Монгольская империя была жестокой державой и имела самую большую армию в то время, что делало их внезапное отступление в феврале 1242 года еще более интригующим. Причины решения Бату-хана до сих пор остаются загадкой, так как нет письменных свидетельств. Когда я поделился этой историей со своим давним другом, режиссером Питером Соосом (мы много работали вместе, но это наш первый совместный полнометражный фильм), он сразу же загорелся энтузиазмом и предложил отличные идеи, поэтому я знал, что мы должны работать над этим проектом вместе. », — сказал FNE продюсер Корнел Сипос.

Международный состав актеров возглавляют Болд Чоймбол, Джереми Ньюмарк Джонс, Рэй Стивенсон, Нил Стьюк, Дэвид Шофилд, Эрик Робертс, Майкл Айронсайд и Цэрэнболд Цэгмид.

Венгерская компания Nyugat Kapujában Kft занимается совместным производством с Gateway West - UK Limited (Великобритания) и Semoon Studio (Монголия). Корнел Сипос — продюсер, а Билл Чемберлен и Баяр Банзрагч — сопродюсеры.

«Наш фильм является неофициальным совместным проектом Венгрии, Великобритании и Монголии. Наш монгольский партнер сыграл важную роль в предоставлении актеров, каскадеров, костюмов, реквизита и декораций, в то время как наш британский сопродюсер отвечал за постпродакшн звука и музыки, а также играл значительную роль в разработке сценария и процесс литья», — также сказал Корнел Сипос.

Общий бюджет составляет примерно 9,47 млн евро / 3 млрд 700 млн форинтов. В апреле 2022 года фильм получил 3,24 миллиона евро / 1 миллиард 268 миллионов венгерских форинтов от Национального института кино Венгрии (NFI), а в начале 2023 года - еще 3,15 миллиона евро / 1 миллиард 232 миллиона венгерских форинтов.

Съемки начались 16 ноября 2022 года и полностью проходили в Венгрии на месте (цитадель Вышеграда, церковь Оча, Сильвасварад и др.), а также в студии NFI в Фоте.

Балаш Иштван Балаш занимается объективированием, и все ключевые творческие руководители отделов также являются венграми.

Galloping Entertainment / Карлос Альперин занимается продажами. «Наш аутентичный подход к истории, несомненно, вызовет интерес. Что отличает наш фильм, так это его глобальная привлекательность. (…) Масштаб проекта грандиозный, с кинематографическим размахом, который перенесет зрителей во времена Монгольской империи», — добавляет Сипос.

Forum Hungary будет распространять фильм в Венгрии. Премьера назначена на январь 2024 года в Будапеште.

источник: FilmNewEurope

перевод: Татар С.Майдар

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