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Первая партия помощи от простого народа Монголии отправилась в Турцию

CentralAsia (MNG) -  б этом сообщает посольство Турции в Монголии.

«В связи с землетрясением в нашей стране вчера была отправлена ​​первая часть отправленных народом Монголии предметов помощи. Мы хотели бы выразить глубокую благодарность народу Монголии», — говорится в сообщении посольства Турции в Twitter.

Манай улсад болсон газар хөдлөлттэй холбогдуулан Монголын ард түмний илгээсэн тусламжийн эд зүйлсийн эхний хэсгийг өчигдөр илгээлээ. Монголын ард түмэнд гүн талархал илэрхийлье. ???? @MongolDiplomacy pic.twitter.com/qpiQu9ztZw

— T.C. Ulanbator Büyükelçiliği (@UlanbatorEmbTur) February 14, 2023
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