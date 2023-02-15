Герой Труда Монголии разыскивается Интерполом

CentralAsia (MNG) - Интерпол начал розыск Героя Труда Монголии, директора Тавантолгойской железной дороги, сообщают монгольские СМИ.

Антикоррупционное агентство проводит расследование в отношении исполнительного директора Тавантолгойской железной дороги Удаанжаргал Норовсамбуу в связи с «Богдханской железной дорогой» и предполагаемым неосновательным обогащением.

Однако установлено, что исполнительный директор АО «Тавантолгойская железная дорога» Удаанжаргал Норовсамбуу, возможно, бежал в США через Южную Корею.

В июне 2021 года указом Баттулга Халтмаа Президента Монголии ему присвоено звание Героя Труда Монголии.

Источники сообщили, что исполнительному директору АО "Тавантолгойская железная дорога" Удаанжаргалу Норовсамбуу предъявлено обвинение и Интерпол начал его розыск.

Также источники уточнили, что совместная группа Главного управления полиции, Главного управления разведки и Антикоррупционного агентства сформировала совместную группу по делу и работает над его возвращением в свою страну.

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