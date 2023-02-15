Монголы впервые встретятся на футбольном поле с европейской командой

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии впервые сыграет со сборной Европы.
Им предстоит встретиться со сборной Грузии во главе с вратарем Георгием Мамардашвили из испанского клуба «Валенсия» и суперзвездой Хвича Кварацхелия из итальянского клуба «Наполи».
Официальный товарищеский матч против сборной Грузии, занимающей 78-е место в рейтинге ФИФА и 46-е место в рейтинге УЕФА, запланирован на 25 марта в Батуми, Грузия.
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