Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 40 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35 418 человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Это больше, чем количество погибших во время землетрясения в 1939 году, что делает февральское бедствие самым разрушительным в современной истории Турции, передает Аljazeera.

Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены»,— сказал президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что с территорий, затронутых землетрясением, были эвакуированы 2,2 млн человек, а 1,6 млн пострадавших получили временное жилье. Завалы разрушенных бедствием зданий продолжают разбирать 250 тыс. человек.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а днем в центральной части страны — еще одно, магнитудой 7,7. Землетрясение затронула также и соседнюю Сирию.