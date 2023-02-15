Казахстан нарастил транзит угля через Россию, - «Ъ»

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CentralAsia (KZ) - Казахстан увеличил транзит угля через Россию в страны дальнего зарубежья на 11,2%, до 9,9 млн т, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию агентства Argus. От роста поставок выигрывают прежде всего порты Латвии, отгрузка казахского угля через которые увеличилась многократно. По мнению экспертов, дальнейший рост экспорта может быть затруднен, поскольку цены на энергетический уголь в Европе серьезно снизились по сравнению с осенью 2022 года.

По данным издания, основная масса угля отправлялась в направлении морских портов (рост на 8,1%, до 9,3 млн т).

После ввода европейского эмбарго на российский уголь Казахстан стал одной из стран, которые замещают российские поставки на рынке ЕС. По данным Eurostat, за 11 месяцев 2022 года страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана до 4,9 млн тонн против 780 тыс. тонн в аналогичный период 2021 года. Российские угольные компании тем временем перенаправляют поставки в Азию.

Издание отмечает, что хотя отгрузки крупных объемов казахстанского угля по-прежнему осуществляются через порты Тамани и Усть-Луги, наиболее высокую динамику роста демонстрируют порты Латвии — Вентспилс и Рига.

По данным Argus, отгрузка через Вентспилс выросла в 2,4 раза до 2,4 млн тонн, а через Ригу — в 13 раз, до 630 тыс. тонн. В январе 2023 года управление Вентспилсского свободного порта сообщало, что санкции против России стали «серьезным потрясением для транзитной отрасли» и особенно для порта, где традиционно большая часть перевалки приходилась на транзитные грузы из России. «Уже в конце 2021 года предпринимателям порта удалось начать сотрудничество с владельцами угольных грузов из Казахстана, что позволило завершить 2022 год с хорошими результатами»,— говорится в сообщении порта. В 2022 году объем перевалки угля в порту вырос на 420%, или на 2,6 млн тонн.

Argus считает, что первом квартале 2023 года возможно увеличение отгрузок из Казахстана в направлении портов Прибалтики и Польши в силу скидок на железнодорожный транзит по территории России.

Глава эстонской Operail Рауль Тоомсалу в интервью ERR в июле 2022 года заявил, что «у Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию».

Как отметил эксперт Альфа-банка Борис Красноженов, крупнейшими производителями угля в Казахстане, занимающими более 50% рынка, являются «Богатырь Комир» и «Шубарколь комир», еще 16% добычи приходится на страны ЕЭК, которые добывают энергетический уголь на разрезе Восточный по соседству с «Богатырем». Красноженов говорит, что сейчас Казахстан замещает 20% объемов, ранее поставляемых в ЕС Россией. Дальнейший рост экспорта будет связан с развитием обогатительных мощностей и повышением качества казахского угля.

При этом угольные цены как в Европе, так и в мире в целом снижаются. Цена энергетического угля калорийностью 6000 ккал на базисе CIF ARA в Европе сейчас упала до уровня $130 за тонну по сравнению с ценой $380–400 за тонну в сентябре 2022 года. «При текущем уровне цен и объеме инвестиций наблюдаются определенные ограничения по дальнейшему замещению российских объемов казахским углем на европейском рынке»,— говорит аналитик.

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