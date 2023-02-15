В Турции после землетрясения разрушена 14-вековая мечеть. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Мечеть Хабиб-и-Неджар в провинции Хатай разрушилась в результате землетрясения в Турции. Об этом 12 февраля сообщил телеканал TRT Haber.

Считается, что мечеть была построена в 638 году, когда в столице провинции Антакье правили арабы-мусульмане. Она признана первой мечетью Анатолии и Турецкой республики.

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После толчков практически всё здание мечети обрушилось. Остались стоять только несколько стен и участок крыши.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а днем в центральной части страны — еще одно, магнитудой 7,7. Землетрясение затронула также и соседнюю Сирию. По последним данным общее число погибших в обеих странах превысило 41 тыс.