экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции после землетрясения разрушена 14-вековая мечеть. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Мечеть Хабиб-и-Неджар в провинции Хатай разрушилась в результате землетрясения в Турции. Об этом 12 февраля сообщил телеканал TRT Haber.

Считается, что мечеть была построена в 638 году, когда в столице провинции Антакье правили арабы-мусульмане. Она признана первой мечетью Анатолии и Турецкой республики.

После толчков практически всё здание мечети обрушилось. Остались стоять только несколько стен и участок крыши.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а днем в центральной части страны — еще одно, магнитудой 7,7. Землетрясение затронула также и соседнюю Сирию. По последним данным общее число погибших в обеих странах превысило 41 тыс.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com