Путин и Алиев обсудили безопасность азербайджано-армянской границы

Ильхам Алиев, Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении. В этом контексте был подтвержден настрой на выполнение «всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».

В ходе разговора президенты обсудили экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию на Южном Кавказе.

«Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Последний раз Владимир Путин и Ильхам Алиев говорили по телефону 24 декабря прошлого года. 2 февраля состоялись очные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и российского премьера Михаила Мишустина. Они обсуждали разблокировку дорог в Закавказье. Пашинян тогда назвал Россию «ключевым партнером» в сфере безопасности.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе в конце прошлого года произошло из-за того, что Лачинский коридор, связывающий столицу республики с Арменией, был заблокирован Азербайджаном. После этого Никол Пашинян обвинил Россию в том, что ее миротворцы в регионе не выполняют своих обязательств. После этого в российском МИДе предложили организовать трехстороннюю встречу в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана.