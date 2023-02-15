Южнокорейский эксперт объяснил, зачем Ким Чен Ын показал дочери ракеты

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын не случайно брал с собой дочь на место испытания межконтинентальной баллистической ракеты и на склад ракет, девочку готовят в преемники, демонстрируя ей военный потенциал КНДР, чтобы она понимала стратегию страны в отношении США, Японии и Южной Кореи и училась управлять ядерным потенциалом Северной Кореи, пояснил в комментарии «РИА Новости» директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.

Северная Корея во вторник представила дизайн новых почтовых марок с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери, известной как Ким Чжу Э, когда они присутствовали на испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» в ноябре прошлого года.

Как отмечает профессор, важен не тот факт, что дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э пока очень юного возраста, а то «где и как она появляется на публике». По словам Чон Сон Чжана, объяснения, что Ким Чжу Э была показана в СМИ как «символ будущего поколения», недостаточно, чтобы пояснить такое число опубликованных фотографий и количество ее появлений, особенно осмотр склада с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» 1 января.

Как считает эксперт, есть три причины, по которой Ким Чен Ын брал с собой девочку на осмотр и испытания различных вооружений.

«Во-первых, это может быть истолковано как косвенное напоминание северокорейцам о том, что «самый любимый отпрыск» Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, станет его преемником в будущем. Во-вторых, то, что Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына на место испытательного запуска МБР, а позже на склад ракет, способных нести ядерную боеголовку, и были опубликованы фотографии оттуда, предполагает, что Северная Корея «никогда» не откажется от своего ядерного оружия и что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи будет продолжаться в эпоху Ким Чжу Э», - пояснил эксперт.

Третьей причиной Чон Сон Чжан считает то, что, хотя сейчас дочь Ким Чен Ына в силу юного возраста находится на стадии «получения уроков для будущего преемника», если она унаследует власть, то получит и контроль над ядерным оружием. Поэтому Ким Чен Ын начал постепенно делиться с ней информацией о ядерном арсенале страны, чтобы в будущем девочка смогла «уверенно контролировать и командовать важнейшими стратегическими активами» Северной Кореи.

«Не случайно, что Ким Чжу Э сначала сопровождала Ким Чен Ына на место испытательного запуска МБР «Хвасон-17», которая способна поразить материковую часть США, а затем на склад ракет средней дальности «Хвасон-12», которые могут достичь Гуама и Японии, ракет KN-23, которые могут атаковать всю территорию Южной Кореи. Это можно интерпретировать как «урок преемника» касательно военной стратегии в отношении США, Японии и Южной Кореи», - подытожил профессор.

Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском МБР типа «Хвасон-17» 18 ноября. Позже Ким Чен Ын «вместе с любимой дочерью» сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск МБР.

Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность дочери Кима. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки и различных СМИ, жена Ким Чен Ына Ри Соль Чжу, на которой он женат с 2009 года, родила детей в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году, – это девочка по имени «Ким Чжу Э». Старший ребенок Кимов, предположительно, мальчик. Отмечалось, что девочка на опубликованных ЦАТК фотографиях, как раз может быть «Ким Чжу Э» 2013 года рождения.

С тех пор девочка появлялась в официальных СМИ КНДР уже 4 раза. Последний раз дочь Ким Чен Ына вместе с отцом и матерью посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР 8 февраля. Ни возраст дочери, ни ее имя пока не были обнародованы.