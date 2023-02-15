США перехватили четыре российских истребителя над Аляской

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CentralAsia (CA) - Военные самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили четыре российских истребителя в связи с пролетом у Аляски, в группу входили ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35, сообщило ведомство в Twitter.

Инцидент произошел 13 февраля. Российские самолеты находились в опознавательной зоне ПВО Аляски, но не входили в воздушное пространство США или Канады, отметили в NORAD.

«Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза или провокация», — указали там, добавив, что в среднем за год осуществляют порядка 6-7 подобных «перехватов».

В ведомстве подчеркнули, что не связывают данный полет российских самолетов «с операциями НОРАД и Северного командования ВС США в связи с объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели».