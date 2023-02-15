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За сутки в Казахстане выявлен 91 случай коронавирусной инфекции
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции и 10 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 406 869 случаев КВИ+ и 90 792 случая КВИ-.

На 15 февраля лечение получают 1 545 человек (1 382 КВИ+ и 163 КВИ-), из них в стационарах остаются 123 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 422 человек. В тяжелом состоянии находятся шесть заболевших, в крайне тяжелом – трое, на аппаратах ИВЛ – два человека.

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