77-летнюю женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) - Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщило агентство Anadolu.

«В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгёр была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей», - передает агентство.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı #deprem — Habertürk (@Haberturk) February 14, 2023

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее количество жертв в обеих странах превысило 41 тыс.