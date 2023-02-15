77-летнюю женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения. Видео

- Азия и мир, общество
- 12:11, 15 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщило агентство Anadolu.
«В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгёр была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей», - передает агентство.
Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı #deprem— Habertürk (@Haberturk) February 14, 2023
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее количество жертв в обеих странах превысило 41 тыс.