Глава Минэнерго Узбекистана опроверг передачу всех нефтегазовых месторождений республики российским компаниям

Журабек Мирзамахмудов.

CentralAsia (UZ) - Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами 12 февраля прокомментировал (видео) расследование радио «Озодлик» под названием «Секретные соглашения, из-за которых узбеки остались без газа», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В своём видеоматериале «Озодлик» заявляет, что ещё в 2017 году «олигархам [президента России Владимира] Путина был передан полный и эксклюзивный контроль над нефтяными и газовыми месторождениями страны на 35 лет».

В русской версии статьи говорится, что кипрская компания Altmax Holding «и её партнёры по Natural Gas-Stream подписали договор с правительством Узбекистана, по которому они получили эксклюзивное право реализовывать любые нефтяные и газовые проекты в Узбекистане на 35 лет».

Основанием для такого заявления стала выписка о финансовой отчётности Altmax Holding (создана Бахтиёром Фазыловым на Кипре в 2015 году, в 2017 году долю в 50% выкупила компания Андрея Филатова, президента Российской шахматной федерации и владельца крупного бизнеса), входящего в консорциум инвесторов вместе с Gas Project Development Central Asia AG (на тот момент структура «Газпрома», сейчас бенефициар — Бахтиёр Фазылов) и «Узнефтегаздобычей» (принадлежала «Узбекнефтегазу»).

В выписке говорится, что консорциум 5 апреля 2017 года заключил с Узбекистаном соглашение о разделе продукции (СРП) по месторождению «Муcтакилликнинг 25 йиллиги» (М25) в Сурхандарьинской области на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Однако в выписке на английском языке говорится, что Gas Project Development Central Asia AG и «Узнефтегаздобыча» (инвесторы) подписали СРП c Узбекистаном о «предоставлении инвесторам эксклюзивных прав на все нефтяные и газовые операции в Узбекистане».

Журабек Мирзамахмудов в беседе с журналистами опроверг передачу всех нефтегазовых месторождений российским компаниям.

«Это неправда. Это абсолютно необоснованная, ложная и неверно истолкованная информация. Основная часть месторождений, находящихся в эксплуатации, принадлежат АО «Узбекнефтегаз». Что касается информации о 35 годах. Эта информация касается только освоения и использования месторождения «Муcтакилликнинг 25 йиллиги», — подчеркнул он.

По его словам, в Узбекистане имеется 294 нефтегазовых месторождений, М25 — только одно из них, хоть и считается одним из крупных.

«Согласно условиям подписанного соглашения, все расходы на освоение месторождения осуществляются не под государственную гарантию или за счёт средств бюджета, а полностью за счёт средств инвесторов. Прибыль разделяется поровну: 50% — инвестору, 50% — государству», — отметил министр.

Соглашения о разделе продукции подписываются с партнёрами — иностранными инвесторами только по одному месторождению, заявил он.

Он показал журналистам соглашение: «Я специально принёс с собой это соглашение. Если посмотрите, каждая страница проработана с привлечением рабочей группы, инвесторов, международных юристов. Этот документ не появился за минуту, за один вечер, это соглашение, над которым работали системно, на основе законодательства, обязательства определены согласно международным нормам».