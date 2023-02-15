В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1

CentralAsia (CA) - Геологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Новой Зеландии, оно затронуло преимущественно Северный остров и регион Марлборо. Мониторинговая служба GeoNet получила 61 тыс. обращений о сотрясениях.

По ее данным, эпицентр находился в 50 км к северо-западу от города Парапарауму, очаг залегал на глубине 57 км.

По ее информации, цунами из-за землетрясения не ожидается. В случае повторных толчков представители GeoNet рекомендовали новозеландцам укрыться.

Как сообщает портал RNZ, тряску также почувствовали жители Веллингтона, Саутленда и Нортленда. О землетрясении также сообщила одна из лидеров «Партии зеленых» Марама Дэвидсон в своем Twitter.