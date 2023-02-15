В Казахстане напавшего на школьников с топором и ножом девятиклассника арестовали на два месяца

CentralAsia (KZ) - Девятиклассника, который напал на школьников с топором и ножом в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, арестовали на два месяца, сообщает NewTimes.

«15 февраля специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца», − говорится в сообщении. О других подробностях досудебного расследования не сообщили.

В понедельник утром, 13 февраля ученик девятого класса в школе №4 Петропавловска пришел на занятия с топором и ранил троих детей.

Ученику 10-го класса подросток нанес два удара топором в область головы, ученице 10-го класса - один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове. Им потребовалась экстренная госпитализация в многопрофильную областную детскую больницу.

В среду их перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Ученика девятого класса подросток ударил один раз обухом топора по голове. Ему оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.

Девятиклассника задержали сами старшеклассники и учителя, передав затем подъехавшей полиции.

Первый замглавы МВД Марат Кожаев сообщил, что в отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

По предварительным данным, подросток состоит на психиатрическом учете, сообщали в областной прокуратуре. С октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, откуда его выписали через месяц с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе», отмечал первый замглавы МВД.

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