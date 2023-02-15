ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия

CentralAsia (CA) - Мощные землетрясения, произошедшие на территории Турции и Сирии чуть больше недели назад, стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, говорится в заявлении ВОЗ.

Ханс Клюге, Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил: «Мы еще узнаем о масштабах катастрофы. Его реальный ущерб не подсчитан».

По словам Клюге, подтверждена гибель более 31 000 человек в Турции и почти 5 000 - в Сирии, и цифра продолжает расти. Не менее 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи.

ВОЗ обратилась с призывом выделить 43 млн долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясения, и, вероятно, попросит увеличить сумму.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни, по мере того, как мы будем лучше понимать масштабы кризиса и гуманитарные потребности, эта сумма вырастет, по меньшей мере, вдвое», - сказал Клюге.

В связи с тем, что водоснабжение нарушено и в местах катастрофы царит антисанитария, растет беспокойство по поводу распространения инфекционных заболеваний, отмечает ВОЗ.

Согласно данным турецких властей, которые приводит организация, около 80 000 человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала в результате стихийного бедствия.

«Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю», - подытожил Ханс Клюге. Их цель – заменить разрушенные больницы, уделяя особое внимание пациентам с тяжелейшими травмами.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.