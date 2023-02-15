Власти Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

CentralAsia (CA) - Причиной разрушения большой части зданий при недавнем землетрясении в Турции стали проблемы с грунтом, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум, пишет газета Yeni Şafak.

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства», — цитирует издание слова министра.

Чиновник подчеркнул, что обрушились дома, построенные до 1999 года, когда в Турции также произошло катастрофическое землетрясение. После той трагедии в стране ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах.

По словам Курума, сильно поврежденные здания снесут.

«Афтершоки продолжаются до сих пор. Мы планируем завершить большую часть оценки ущерба в Газиантепе в течение трех дней, а оценку ущерба в Турции в течение недели», — резюмировал министр.

После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году приняли кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений.

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник также заявил, что 98% обрушившихся после трагедии зданий были построены до 1999 года. По его словам, не менее 41 тысячи домов в десяти пострадавших от землетрясений провинциях разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее число жертв в обеих странах превысило 41 тыс.