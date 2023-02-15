В Белом доме сообщили об отсутствии угроз со стороны сбитых над США летающих объектов

CentralAsia (CA) - Американские официальные лица не располагают доказательствами того, что сбитые над США неопознанные летательные аппараты представляли для страны угрозу. Как заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, следователи пока не выявили в сбитых аппаратах признаков шпионской техники, передает The New York Times.

«Мы пока не обнаружили какие-либо указания на то, что эти три объекта были частью шпионской программы КНР или что они использовались для сбора разведывательной информации»,— сказал Кирби журналистам.

Он подчеркнул, что следователям еще предстоит проанализировать обломки трех объектов, которые пока что не были найдены.

С конца января в США произошел ряд инцидентов с участием неопознанных летающих объектов. 13 февраля военно-воздушные силы США сбили четвертый подобный объект за две недели. 28 января над акваторией Атлантического океана был сбит первый летательный аппарат, который оказался китайским стратосферным аэростатом.