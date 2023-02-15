В Турции российские спасатели под завалами обнаружили кастрюлю со $150 тыс. внутри

CentralAsia (CA) - Российские спасатели нашли под завалами жилого дома в Турции крупную сумму денег, сообщила пресс-служба МЧС.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции», — говорится в релизе.

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Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее число жертв в обеих странах превысило 41 тыс.