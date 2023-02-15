Власти Турции намерены снести более 50,5 тыс. зданий после землетрясения

CentralAsia (CA) - Власти Турции выявили в зоне землетрясений более 50,5 тыс. зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум.

«В зоне землетрясения продолжается наша деятельность по оценке ущерба, в которой задействовано 7 тыс. 100 человек. Было проверено 387 тыс. 346 зданий. По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 тыс. 576 зданий, которые необходимо срочно снести. 279 тыс. 655 зданий повреждены незначительно или не повреждены. Мы быстро снесем те, которые нужно срочно снести, и построим безопасные дома», - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в обеих странах погибли более 41 тыс. человек.