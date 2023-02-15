В Турции из-под завалов спасли женщину на десятый день после землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) - Спасатели в Турции продолжают находить выживших после разрушительного землетрясения 6 февраля. Как сообщает Anadolu, на десятые сутки из-под завалов извлекли 42-летнюю женщину по имени Мелике Имамоглу. Она провела 222 часа под обломками дома в районе Оникишубат в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Один из спасателей услышал голос женщины, раздающийся из-под завалов, передает Turkiye Gazeti, ее доставили в больницу.

Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkazdan kurtarıldı https://t.co/qqOCLsu6SM pic.twitter.com/oHEk24ekP6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 15, 2023

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в обеих странах погибли более 41 тыс. человек.