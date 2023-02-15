Лавина сошла на жилые дома в Таджикистане, погибли 8 человек(фото, видео)

CentralAsia (TJ) - В результате стихийного бедствия в городе Хорог (Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погибли восемь местных жителей: мальчик и девочка 4-х лет, а также 4 женщины. Еще два тела (пол не уточняется) были найдены утром, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой КЧС страны.

«Усилиями спасателей из-под лавины по состоянию на 14:00 15 февраля живыми были извлечены девять местных жителей», - сообщила пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.

⇳

По ее словам, в результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: 4 дома полностью, 18 частично.

Кроме этого, Юсуфи отметила, что в Ванджском районе тоже сошла лавина, под которой остался житель джамоата Техарв.

«Он погиб, его тело было найдено местным населением и передано родственникам», - сообщила Юсуфи.

По ее словам, напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов области.

«Работы по оказанию помощи семьям погибших и раненным, а также ход ликвидации последствий стихии взят под личный контроль главы государства. Созданы и работают круглосуточно Штаб по ликвидации ЧС. В ГБАО выехали сотрудники Центрального аппарата КЧС. На местах начали работу Комиссии по ЧС по оценке ущерба», - пояснила пресс-секретарь КЧС.

По ее словам, еще один человек погиб сегодня на дороге Душанбе-Худжанд.

«Сегодня лавина сошла на 65,8 км автотрассы Душанбе-Варзоб, под ней оказались четыре легковые машины. Усилиями спасателей КЧС, сотрудников МВД и дорожной службы IRS были спасены водители и пассажиры. К сожалению, один водитель погиб», - сказала Юсуфи.

Она отметила, что лавиноопастность сохранится еще на протяжении 3-4 дней.

«До 19 февраля в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Худжанд, Душанбе-Рашт-Ляхш, Хорог-Мургаб, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим из-за обильных осадков сохранится большая опасность схода лавин», - сказала Умеда Юсуфи.

По ее словам, автотрасса Душанбе-Худжанд на данный момент тоже закрыта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения