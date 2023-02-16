Канадские FNUniv, URRegina сотрудничает с Монгольским государственным университетом

CentralAsia (MNG) - Новое партнерство между тремя академическими учреждениями направлено на достижение конструктивного сотрудничества в области образования и исследований на международном уровне и включает учреждение коренных народов Азии.

Университет коренных народов Канады (FNUniv) вместе с Университетом Реджайны (URRegina) подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) с Монгольским государственным университетом (МГУ) для совместной работы, которая включает в себя продвижение культур коренных народов Канады и монгольских культур в различных формах.

В пресс-релизе президент FNUniv заявила, что она со смирением вступает в это соглашение с МГУ и URegina для взаимного обучения и возможностей для построения отношений.

«Я с нетерпением жду возможности участвовать и поддерживать исследования, академическое развитие, возможности обмена студентами и преподавателями, которые появляются в результате этого Меморандума о взаимопонимании», — сказала Жаклин Оттман, президент FNUniv.

«Важность систем знаний коренных народов становится все более очевидной, и это международное сотрудничество принесет пользу не только нашим учреждениям, но и инициативам по обеспечению языковой и культурной устойчивости во всем мире».

Сотрудничество будет включать в себя совместную образовательную и исследовательскую деятельность, обмен академическими материалами и публикациями, академическое программирование, включая сертификаты и двойные степени, а также практические занятия по лидерству.

«Для Монгольского государственного университета большая честь стать партнером этого нового соглашения с Университетом коренных народов Канады и Университетом Реджайны за многообещающие пути вперед», — сказал вице-президент МГУ Кристофер Коулз.

Как указано в пресс-релизе, партнерство будет сосредоточено на привлечении устных и письменных академических областей сохранения языков коренных народов, языковых исследований и языкового возрождения, а также на создании возможностей обмена и обучения за границей для студентов из всех трех учебных заведений для изучения других земель коренных народов, культур и образовательные программы.

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