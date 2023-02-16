Король K-Pop Ли Су Ман заявил, что этим летом в Монголии пройдет фестиваль K-Pop

CentralAsia (MNG) - В рамках визита Премьер-министра Монголии на мероприятии «Добро пожаловать в Монголию» основатель K-Pop Ли Су Ман объявил, что организует музыкальный фестиваль K-Pop в Монголии в конце июня и начале июля 2023 года.

Звезды K-Pop, которые уже известны в других азиатских странах, таких как Китай, Япония и Монголия, примут участие в музыкальном фестивале K-Pop, который пройдет в Монголии, а молодежь всего мира соберется в Монголии. Предполагается, что после этого зрители и фанаты K-Pop приедут из Китая, Сингапура, Тайваня и Таиланда в Монголию.

Ли Су Ман (이수만, Lee Soo-man; род. 18 июня 1952 года) — южнокорейский бизнесменом и звукозаписывающий продюсер, который наиболее известен как основатель SM Entertainment, многонациональной южнокорейской развлекательной компании, базирующейся в Сеуле. Его также называют «президентом культуры», как одного из пионеров корейской волны. Он дебютировал как певец в 1971 году, когда был студентом Сеульского национального университета. В 1989 году он основал SM Entertainment, которая с тех пор стала одной из крупнейших развлекательных компаний в стране.

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