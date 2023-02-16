Ведущий китайский поставщик планирует купить контрольный пакет акций монгольского проекта по добыче литиевой руды

CentralAsia (MNG) - Sinomine Resources Group, ведущий китайский поставщик фторида лития для аккумуляторных батарей, планирует приобрести контрольный пакет акций литиевого рудника в Монголии для дальнейшего улучшения своих литиевых ресурсов.

Sinomine намерена приобрести 51-процентную долю в проекте по добыче литиевой руды в монгольском регионе Цаган-Чулуут у Lithium Century, владельца трех акционеров проекта, за 20 миллионов долларов США, сообщила пекинская компания.

Проект все еще находится на стадии первичной разведки, и точный объем запасов неизвестен, добавил Синомин, отметив, что право разведки проекта охватывает площадь более 332 га, а его запасы могут превышать 1,7 млн тонн литиевой руды. По данным компании, уже разведанная площадь составляет всего 10,5% от необходимого объема разведки.

После приобретения Sinomine выдаст кредит в размере до 20 млн долларов США на геологоразведку проекта, добавили в компании.

Компания Lithium Century, основанная в 2013 году, является горнодобывающей компанией, занимающейся разведкой и развитием экологически устойчивой добычи лития в центральной Монголии.

Sinomine была основана в 1999 году. Это не только крупнейший в мире производитель и поставщик цезия и рубидия, но и ведущий поставщик фторида лития для аккумуляторов в Китае, а также единственный производитель формиата цезия в мире.

источник: 第一财经

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