CentralAsia (MNG) - Moody's Investors Service («Moody's») сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Монголии на уровне B3 и приоритетный рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте и сохранило прогноз «стабильный». Краткосрочные рейтинги эмитента подтверждены на уровне Not Prime.

Рейтинг Монголии B3 уравновешивает повышенную ликвидность и внешние риски с сильными перспективами роста, а также профилем погашения долга, который установился на более устойчивых уровнях по сравнению с прошлым. После недавней сделки по рефинансированию суверенного долга потребности Монголии в финансировании на следующие несколько лет снизились до более приемлемого, хотя и все еще высокого уровня.

Более того, недавнее ослабление политики Китая в отношении COVID в сочетании с продолжающимся прогрессом в инфраструктуре и логистических сетях Монголии, а также развитием крупных горнодобывающих проектов будут способствовать постепенному восстановлению доходов в иностранной валюте и позволят росту ВВП подняться до потенциальных темпов в течение следующих нескольких лет. . На уровне B3 кредитный профиль также включает институциональные недостатки и отсутствие экономического разнообразия, что повышает волатильность роста и бюджетных результатов.

Прогноз «Стабильный» основан на том, что внешние риски ликвидности останутся повышенными, но управляемыми.

Несмотря на то, что финансовое давление может резко возрасти в различные моменты, учитывая значительные рыночные долговые обязательства Монголии до конца 2026 года, Moody's ожидает, что правительство по-прежнему будет иметь доступ к рынкам по ценам, которые не являются запретительными, сдерживая вероятные риски кредитного события на уровнях, соответствующих рейтингу B3.

Страновые потолки Монголии в местной валюте остаются на уровне B1. Разрыв в два пункта с суверенным рейтингом отражает значительное влияние государства на экономику, высокую зависимость от сырьевых товаров в общих доходах и по-прежнему высокие внешние дисбалансы.

Страновой потолок в иностранной валюте остается на уровне B3, что представляет собой двухступенчатый разрыв с потолком в национальной валюте, учитывая оценку агентством Moody's слабой эффективности политики и высокого внешнего долга, которые указывают на трансфертные риски и риски конвертации в периоды повышенной внешней уязвимости.

Moody's ожидает, что Монголия сохранит достаточный доступ к рынку, что вместе с постоянным доступом к двустороннему и многостороннему финансированию позволит ей удовлетворить предстоящие потребности в финансировании.

источник: Moody's

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