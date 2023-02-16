Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су назвал Монголию «домом богатых природных ресурсов», — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Южная Корея и Монголия будут расширять сотрудничество в разведке, разработке и торговле редкими металлами в Монголии, чтобы укрепить цепочку поставок корейских электронных товаров и компонентов.

По сообщению канцелярии премьер-министра Южной Кореи, две страны договорились о создании нового комитета под руководством второго вице-министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Ил-Джуна и министра горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Ганбаатара Жамбала для проведения ежегодное регулярное совещание по цепочке поставок редких материалов.

Назвав Монголию «домом с богатыми природными ресурсами», офис премьер-министра Южной Кореи Хан Дак Су заявил в своем заявлении, что промышленность обеих стран может процветать, если корейские предприятия будут использовать передовые технологии добычи и переработки для минерализации редких элементов, залегающих в Монголии.

Заявление было сделано после того, как Хан встретился со своим монгольским коллегой Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамраем в среду в Сеуле, чтобы вывести их три десятилетия двусторонних отношений на новый уровень с помощью нового обязывающего торгового соглашения.

Представляя две страны, два лидера заявили, что в ближайшем будущем они начнут работу над заключением двустороннего соглашения об экономическом партнерстве, чтобы, среди прочего, устранить ограничения для обмена товарами, услугами и инвестициями.

После подписания новый торговый договор позволит Корее увеличить торговлю и инвестиции в Монголию, говорится в заявлении офиса Хана.

Декларация сопровождалась соглашениями в шести различных областях. В дополнение к цепочке поставок редких материалов две страны обязались поддерживать меры по борьбе с изменением климата, обмен военной информацией, культурный обмен для создания контента и городского развития Монголии.

«Сходство в языках и культурах (Кореи и Монголии) заметно подняло двусторонние отношения до сих пор», — сказал Хан во вступительной речи, имея в виду 170-кратный рост объема двусторонней торговли за последние 32 года до 2022 года.

«Я ожидаю, что (Корея и Монголия) откроют новую эру с точки зрения экономики, торговли и инвестиций в следующие 30 лет», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

«Ступенька по успешному установлению двусторонних политических отношений за последние 30 лет, надеюсь, (встреча в среду) послужит ориентиром для активизации межличностных отношений между гражданами, инвесторами, стремлением к деловому сотрудничеству», — добавил он.

Закрытая встреча состоялась в Правительственном комплексе Сеула. Наряду с Ханом и Оюун-Эрдэнэ на встрече присутствовали второй заместитель министра иностранных дел Ли До Хун, посол Кореи в Монголии Ким Чен Гу, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и посол Монголии в Корее Эрдэнэтуяа Намсрай.

Это произошло во время визита монгольской делегации во главе с премьер-министром в Корею на этой неделе, когда они прибыли в понедельник. Премьер-министр Монголии впервые за 12 лет посещает страну. Это также первая зарубежная поездка нынешнего премьер-министра после его визита в Германию в октябре 2022 года.

Корея и Монголия установили торговые связи в марте 1990 года. Монголия стала демократической страной после мирного перехода в 1990 году.

Между тем, канцелярия премьер-министра сообщила, что Оюун-Эрдэнэ выразил намерение поддержать заявку южнокорейского портового города Пусан на проведение Всемирной выставки 2030 года перед голосованием в ноябре. В четверг Оюун-Эрдэнэ отправится в Пусан.

источник: The Korea Herald

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