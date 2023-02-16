CentralAsia (MNG) - Республика Корея выразила поддержку поставкам полупроводниковой продукции с добавленной стоимостью из Монголии на парламентском уровне.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел встречу со спикером Национального собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил благодарность за теплый прием монгольской делегации Правительством Республики Корея и провел в этот день официальные переговоры с Премьер-министром Республики Корея Хан Дог Су для развития практического сотрудничества между двух сторон, торговли и инвестиций, договорились вывести экономическое сотрудничество на новый уровень и активизировать его, а также высоко оценили подписание ряда важных двусторонних документов о сотрудничестве.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил важность межпарламентского сотрудничества в расширении и развитии стратегического партнерства между двумя странами и укреплении договорно-правовой базы отношений, а также подтвердил приглашение Председателя Парламента Монголии, председателя Национального собрания Республики Корея Ким Джин Пхё, посетить Монголию в удобное для него время.

Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё выразил удовлетворение тем, что отношения между двумя странами за последние 30 лет получили глубокое развитие во всех социально-экономических сферах, а в настоящее время они расширяются. Отметили укрепление стратегического партнерства на высоком уровне.

Он также подчеркнул, что Монголия и Республика Корея имеют общие ценности демократии, прав человека, свободы и рыночной экономики, и что существует много общего с точки зрения языка, культуры и обычаев, что является важным стимулом для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами.

Он также приветствовал, что в ходе этого визита премьер-министр Монголии согласился начать переговоры по «Соглашению об экономическом партнерстве (СЭП)» в ближайшем будущем, чтобы поддержать торговлю и инвестиции между Монголией и Республикой Корея.

Высоко оценил работу по доработке «Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций». Ким Джин Пхё заявил, что Национальное собрание Республики Корея обратит внимание на заключение этих важных соглашений.

В рамках «Политики нового возрождения» Монголии будет развиваться взаимовыгодное и дополняющее сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта, логистики и промышленности в соответствии с политикой Республики Корея. В этом контексте стороны договорились об эффективном сотрудничестве в сфере реализации крупных проектов и программ, поставок редкоземельных элементов и полупроводниковой продукции с добавленной стоимостью. Кроме того, упомянутые программы и проекты будут поддерживаться на парламентском уровне.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ попросил Национальное собрание Республики Корея обратить особое внимание на то, что правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годом посещения Монголии», чтобы облегчить условия для поездок граждан друг к другу и создать для них условия безвизового режима в ближайшее время.

Подчеркнув положительные последствия создания условий для свободного передвижения граждан, таких как развитие межличностных отношений, деловых и предпринимательских связей, деятельности, торговли и инвестиций, они решили двигаться вперед и сотрудничать в решении проблем, которые могут быть решены на двусторонней основе, таких как как визовые нарушения.

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