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Тайские фанаты монгольского волейболиста начали изучать монгольский

CentralAsia (MNG) -  Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

И он вошел в десятку лучших игроков тайской лиги. И теперь у него есть тайские поклонники, которые начали учить монгольский язык.

Команда «Накхонратчасима» который играет Хангал, одержала 12 побед подряд в тайской лиге, не проиграв ни одной.

Во время недавнего матча болельщики, поддерживающие юного спортсмена, заполнили зрительские места кириллическими буквами со словами: «Чи чадна аа, Хангалаа, Чи хамгийн мундаг нь» («Ты сможешь, Хангал! ты самый лучший») и «Ялалтын төлөө урагшаа, Та бол бид бүгдийн бахархал» («Иди вперед к победе, ты — гордость всех нас»).

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