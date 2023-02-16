16 стран НАТО создадут единую сеть спутниковой разведки

CentralAsia (CA) - 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия на саммите министров обороны альянса в Брюсселе подписали соглашение о создании общей сети спутниковой разведки. Общая сеть упростит сбор, обмен и анализ спутниковых данных между странами НАТО, а также усилит инструменты космической разведки альянса, сообщается на сайте альянса.

Соглашение называется Allied Persistent Surveillance from Space Initiative (APSS). Оно начнет действовать в 2025 году. Объединенная группировка национальных и коммерческих космических спутников будет называться Aquila. Она заработает в 2025 году. В созданный для финансирования Aquila фонд Люксембург уже внес €16,5 млн.

«Страны, подписавшие соглашение, изучат: возможность обмена данными с национальных спутников наблюдения; обработку, использование и распространение данных в рамках национальных возможностей; финансирование для приобретения данных у коммерческих компаний»,— сообщается на сайте Минобороны Великобритании.

«Этот проект также является прекрасным примером военно-гражданского сотрудничества, который дополняет наш инструментарий разведки»,— пояснил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ, его слова приводит пресс-служба альянса.

Соглашение подписали Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США.