У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 02:10 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 11 км к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе с населением 2,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки также ощущалось в нескольких районах Лусона и центральной части Филиппин, включая город Легаспи в провинции Альбай, Сорсогон, Северный Самар, Западный Негрос и Южный Лейте.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.