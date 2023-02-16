Десятый пакет санкций против России включает в себя торговые ограничения на €11 млрд

CentralAsia (CA) - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций содержит «торговые запреты на €11 млрд», сообщает Bloomberg.

Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен на то, чтобы банки начали разглашать сведения о замороженных российских активах. ЕС предлагает ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф Банка».

По данным издания, будет запрещено поставлять электронные компоненты, используемые Россией в беспилотниках, ракетах и вертолетах.

Также в санкционный пакет войдут 7 иранских организаций, которые по данным Брюсселя поддерживают российские военные действия в Украину.

По данным издания, 10 пакет мер введет «обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику и редкоземельные элементы». Кроме того, в Евросоюзе намерены ввести «запрет на транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на импорт в ЕС российской резины и асфальта».

Ограничения должны затронуть около130 новых организаций и людей. Еврокомиссия ожидает, что страны-члены ЕС примут десятый пакет ограничений до 24 февраля.