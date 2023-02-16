Опубликован спутниковый снимок разрушенных кварталов в турецкой Антакье

CentralAsia (CA) - «Роскосмос» опубликовал снимки со спутника «Канопус-В», на них видны разрушенные землетрясением строения в турецком городе Антакья.

«Спутник Роскосмоса «Канопус-В» заснял последствия землетрясения на Юго-Востоке страны», - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Землетрясение затронула также и соседнюю Сирию. По последним данным число жертв в обеих странах превысило 41 тыс.