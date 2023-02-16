Украина получит только половину обещанного батальона танков Leopard 2A6, - министр обороны ФРГ

CentralAsia (CA) - Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2А6. Он заявил, что Украине передадут лишь половину, пишет Вloomberg.

«Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4. И к этому прибавятся до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5», – заявил Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что не стоит недооценивать предыдущую модель танков Leopard 1 A5.

Кроме того, Германия передаст 14 танков Leopard 2 в конце марта.

Также Писториус заявил, что Германия и Португалия - единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию A6 Leopard 2: 14 из них пообещало правительство в Берлине, а три - Португалия.

Министр обороны ФРГ проинформировал, что Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 единица, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет развернуть.

Он добавил, что эти танки поступят в Украину только в конце апреля.

В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.